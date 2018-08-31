Киев в бешенстве: Европа отказалась воевать с Россией

Украине придется смириться с тем, что Запад больше не хочет ссориться с Москвой

Европейские бизнесмены хотят восстановить отношения с Российской Федерацией, потому что от конфронтации они несут финансовые потери. Из-за их меркантилизма в странах Евросоюза заметно спал интерес к Украине, и Незалежная должна побороться за его возвращение. С таким заявлением выступил посол Украины в Варшаве Андрей Дещица.



"Упал интерес к Украине, перестали волноваться о войне и начали выстраивать или думать о выстраивании новых отношений с Россией, потому что теряют деньги. Поэтому рано говорить о том, что нужно заниматься просто дипломатией – встречаться, общаться, улыбаться", – заявил дипломат в эфире телеканала "Эспрессо-ТВ".

Дещица призвал вести "дипломатическую борьбу за единство Запада с Украиной против России". По его мнению, главное, чем должны заниматься украинские политики, чиновники и средства массовой информации, – рассказывать всему миру об опасности нашей страны.

"Вредному" общеевропейскому тренду поддался даже такой традиционный недруг РФ, как Польша. В результате Варшава заняла выжидательную позицию в отношении Украины, пытаясь понять, насколько выгодна для нее дальнейшая поддержка постмайданного Киева, отметил посол.

Разумеется, вину за то, что европейцы постепенно избавляются от иллюзий по поводу Украины, Дещица возлагает на Москву. Ему кажется, что наша страна только тем и занята, что пытается поссорить Незалежную с западными странами. "В России не только собирают грибы, там размывают западное единство", – указал сановник.

Что представляют собой украинцы, жители стран Европы смогли увидеть воочию, когда после "революции достоинства" тысячи граждан Незалежной ринулись на заработки на Запад. Гастарбайтеры оставили о себе не лучшие впечатления. И теперь посол Дещица рассчитывает на то, что рано или поздно "заробитчане" вернутся на родину. Видимо, это поможет европейцам вновь начать относиться к украинцам с симпатией.

"Следует ожидать, что через несколько лет будут украинцы из Польши возвращаться на Украину и инвестировать в Украину. Это зависит от того, какие мы условия создадим на Украине для развития бизнеса и для развития предприятий", – заявил посол в телеинтервью. Ранее он приводил данные, согласно которым в соседней с Незалежной стране в настоящее время живет и работает более 1 млн украинцев.

Дещица надеется на то, что, как только Великобритания, давшая работу миллионам поляков, выйдет из состава ЕС, граждане Польши вернутся домой и вытеснят с рабочих мест украинцев.

Представители европейского бизнес-сообщества и лидеры европейских государств ранее неоднократно заявляли о том, что санкционной политике в отношении РФ должен быть положен конец. Санкции показали свою неэффективность, к тому же они несут прямой ущерб странам ЕС. Поэтому на Западе все громче звучат разговоры о том, что Европе нужно не ссориться с Россией, а заново находить общий язык.