Украинские депутаты бредят военным могуществом Незалежной

Стоит Киеву только захотеть, как все российские корабли в акватории Азовского моря моментально будут пущены на дно. С таким смелым заявлением выступил народный депутат Украины Юрий Береза.



"Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и креплении ракетных батарей любой флот, который туда придет, уничтожается буквально за 5-10 минут", – приводит слова парламентария "Обозреватель". По его оценке, у Военно-морских сил Украины есть необходимые средства, которые позволят противостоять флоту РФ.

Береза настаивает на том, что Азовское море настолько мало, что для уничтожения сил противника хватит даже старых советских ракет, которые остались в распоряжении Незалежной. Судя по всему, ничего своего Киев с тех пор не создал, да и денег на приобретение нового вооружения за рубежом у него не появилось.

"Измерив, на каком расстоянии могут быть корабли, можно даже взять то вооружение, которое было в 1991 году в Советском Союзе – оно практически все у нас – и ракетно-артиллерийские системы смогут подавить практически любой флот", – указал депутат. Он добавил, что военнослужащие уже принимают все необходимые подготовительные меры на побережье, чтобы дать отпор врагу.

Сейчас распределение сил на Азове не в пользу Украины. По словам Березы, на созванном президентом заседании Совета национальной безопасности и обороны глава государства должен дать Министерству иностранных дел четкие поручения – какие двусторонние договоры с РФ сохранять, какие разрывать, а где нужно жаловаться в международные инстанции.

До Киева постепенно начало доходить, что денонсация всех соглашений с Россией приведет к тому, что у Москвы будет полное право не признавать целостность украинских границ.

Украинский депутат считает, что присутствие в Азовском море российских кораблей из состава Каспийской флотилии является частью гибридной войны, которую РФ вот уже четыре года ведет против Незалежной. Наличие кораблей объясняется желанием Москвы "давить на нервы".

После того как в апреле украинские пограничники захватили крымский рыболовный сейнер "Норд", российские пограничники ужесточили контроль над проходом украинских судов через Керченский пролив. Всего за это время сотрудники ФСБ проверили более 150 кораблей. На все протесты украинской стороны россияне отвечают, что проверки проводятся в соответствии с двусторонними договорами и не нарушают норм международного морского права.