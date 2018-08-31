Украинцы устроили в России катастрофу

Сообщается о множестве жертв

России грозит техногенная катастрофа, уже сотни раненных и погибших. Такую ужасную картину происходящего в стране изобразили украинские СМИ.

"СРОЧНАЯ НОВОСТЬ! На России взорвался и пылает завод по производству авиационных бомб, людям грозит химическое отравление! Уже множество жертв и пострадавших (ВИДЕО)", – с таким заголовком вышла статья на сайте snaua.info.

Таким экстравагантным способом "журналисты" передали сообщение о происшествии на заводе в Дзержинске, где во время взрыва погибли люди.

Удивительно, что вместо того, чтобы разобраться в случившемся, найти правдивые источники информации и грамотно написать статью, авторы материала решили передать данные неких "источников" и сделать выводы, что "Россия в опасности".