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Украинцы устроили в России катастрофу

Фото: pixabay.com
продолжениеУкраинцев косит страшная болезнь
Сообщается о множестве жертв

России грозит техногенная катастрофа, уже сотни раненных и погибших. Такую ужасную картину происходящего в стране изобразили украинские СМИ. 

"СРОЧНАЯ НОВОСТЬ! На России взорвался и пылает завод по производству авиационных бомб, людям грозит химическое отравление! Уже множество жертв и пострадавших (ВИДЕО)", – с таким заголовком вышла статья на сайте snaua.info. 

Скрин: snaua.info

Таким экстравагантным способом "журналисты" передали сообщение о происшествии на заводе в Дзержинске, где во время взрыва погибли люди

Удивительно, что вместо того, чтобы разобраться в случившемся, найти правдивые источники информации и грамотно написать статью, авторы материала решили передать данные неких "источников" и сделать выводы, что "Россия в опасности". 

Марина МОНРО
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