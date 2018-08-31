Жители Незалежной глохнут

Здравоохранение в Незалежной в последние годы находится в весьма удручающем положении. Вместо решения проблем исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун опубликовала на своей странице в Facebook новую порцию советов жителям страны.

В частности, она порекомендовала избегать негативного влияния громких звуков и шума, в том числе на рабочих местах.

Помимо этого, она посоветовала прививаться от кори, которая каждый год уносит жизни украинцев, а также от краснухи и свинки.

Чиновник отметила, что в 60% случаев потери слуха у детей можно избежать, приняв для этого профилактические меры, и посоветовала не затягивать с визитом к врачу, под контролем которого следует принимать и лекарства.

Для иллюстрации того, как себя ощущают глухие люди, Супрун разместила видео, на котором слушатели Национальной оперы окунулись в мир без звука.

"Акция состоялась по инициативе общественной организации "Почувствуй", которая занимается помощью неслышащим. По статистике ВОЗ – каждый десятый человек в мире теряет слух, зато половину всех случаев потери слуха можно предотвратить", – написала чиновник.

Корь в Незалежной косит людей. Только за первые восемь недель этого года от страшной болезни умерли 7 человек – 5 детей и 2 взрослых. За 2018 г. медики зарегистрировали 5 тыс. 839 заболеваний, из которых 1 тыс. 981 случаев приходится на взрослых и 3 тыс. 858 – на детей. Тем не менее украинские власти запретили ввозить вакцину против кори из России.