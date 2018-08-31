Альпийский вальс не дает покоя ура-патриотам Незалежной

Посещение президентом России Владимиром Путиным 18 августа церемонии бракосочетания главы МИД Австрии Карин Кнайсль невообразимым образом отзывается на душевном состоянии представителей Киева. Так, сопредседатель депутатской группы Верховной рады по межпарламентским связям с этой центральноевропейской страной Виктор Вовк сообщил сегодня, что подал заявление об отставке в связи с прошедшим в Альпах торжеством.

"К сожалению, после того как министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль решила демонстративно пригласить на свою свадьбу президента России Владимира Путина, которого она едва знала, а также после позорных фотографий министра Кнайсль, которая склонила колено перед Путиным, что распространились по всему миру, доброе имя Австрии на Украине претерпело тяжелый удар", – написал Вовк в своем аккаунте в Facebook.

По его словам, украинцам понадобится немало лет, чтобы снова начать смотреть на Австрийскую Республику "такими же глазами, как и раньше – до позорной фотографии "штирийского коленопреклонения".

Он отметил, что больше не представляет Вену как беспристрастного международного посредника.

"Проблема заключается не только в личных решениях министра Кнайсль, но и в общей тенденции неуважения к Украине, которое в последние годы демонстрирует Австрийская партия свободы (АПС), которую министр представляет в правительстве", – подчеркнул депутат и добавил, что работа группы дружбы Австрии и Украины заблокирована из-за председательства в ней представителя АПС.

"Учитывая вышеизложенное, я не вижу возможности продолжать выполнение своих обязанностей и заявляю об отставке с должности сопредседателя группы по межпарламентским связям с Австрийской Республикой и выходе из состава указанной группы", – написал Вовк в заявлении к спикеру Рады Андрею Парубию.

После этого демарша будет интересно наблюдать, состоится ли объявленный накануне визит канцлера Австрии Себастьяна Курца в Киев уже 4 сентября.

"В рамках австрийского председательства в Совете Евросоюза нашей целью остается положительный вклад в уменьшение напряженности на континенте. Безопасность и стабильность Австрии и Евросоюза зависят также от стабильности соседних регионов, к которым, конечно же, относится и Украина", – привела слова канцлера Rzeczpospolita в четверг, 30 августа.

Напомним, на свадьбе у Кнайсль, кроме Путина, в гостях были и члены австрийского правительства, включая и самого Курца. Он, кстати, на торжестве успел переговорить с российским лидером.

