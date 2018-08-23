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Визит Путина в Австрию привел к недоверию в Германии

Фото: GLOBAL LOOK press/kremlin.ru
Немцев призвали не секретничать с соседями

Европейские спецслужбы должны прекратить обмен конфиденциальной информацией с Австрией. К этому призвал экс-глава немецкой разведки BND Август Ханнинг. По его словам, сведения, которые передаются от одних засекреченных ведомств другим, порой имеют свою ценность, пока не растекаются широко. А австрийские министры столь близко сошлись с руководством России, что возникает "объективная опасность" сохранения государственной тайны, пишет Bild.

Немецкое издание со ссылкой на The Washington Post указывает, что США уже прекратили обмен особо важными данными с Австрией. Теперь так же должны поступить власти Германии и других западных стран.

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Николай ВИКТОРОВ
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