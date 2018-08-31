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Четыре страны присоединятся к продлению санкций в отношении России

Фото: wikipedia.org
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Младших европейских братьев Брюссель взял в оборот

О намерении согласовать свою национальную политику с продлением санкций против Российской Федерации заявили Черногория, Албания, Норвегия и Украина.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в пятницу, 31 августа.

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"Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, которая является членом Европейского экономического пространства, так же, как и Украина, присоединяются к этой декларации", – следует из заявления.

Отмечается, что власти этих стран обеспечат соответствие национальной политики решению Совета ЕС. Со своей стороны Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его.

О продлении на шесть месяцев – до 31 января 2019 г. – экономических санкций против РФ Евросоюз объявил 5 июля.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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