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О намерении согласовать свою национальную политику с продлением санкций против Российской Федерации заявили Черногория, Албания, Норвегия и Украина.
Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в пятницу, 31 августа.
"Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, которая является членом Европейского экономического пространства, так же, как и Украина, присоединяются к этой декларации", – следует из заявления.
Отмечается, что власти этих стран обеспечат соответствие национальной политики решению Совета ЕС. Со своей стороны Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его.
О продлении на шесть месяцев – до 31 января 2019 г. – экономических санкций против РФ Евросоюз объявил 5 июля.
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