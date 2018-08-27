Безопаснее дружить: Россия нужна Евросоюзу
ЕС раскололся на два лагеря. Особенно заметно это стало на фоне очередных санкций США, которые вступили в силу сегодня. Часть стран объединилась против американцев в защиту российской стороны. Так, ФРГ и Франция выступили в поддержку нашей страны и призвали европейцев самим отвечать за собственный суверенитет, не надеясь больше на Штаты. Позже глава немецкого МИД Хайко Маас подчеркнул еще раз, что Евросоюзу жизненно важно наладить доверительные отношения с Россией. Такое заявление он сделал в Бухаресте на конференции глав дипмиссий Румынии за рубежом
"…мне кажется важным, чтобы мы развивали культуру общих согласованных действий в восточной политике. Потому что ЕС нуждается в долгосрочной перспективе в добрососедских, доверительных отношениях с Россией – в интересах собственной же безопасности",– цитирует его РИА "Новости".
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что выбор – развивать диалог или отстраниться от РФ еще больше, многие страны делают на основе исторического опыта и политических перспектив. Он предостерег европейцев от нового витка холодной войны, отметив, что нужно мыслить, отталкиваясь от современных реалий.
Напомним, Маас ранее призвал европейских союзников отреагировать на американские санкции против нашей страны. К нему присоединился французский лидер Эммануэль Макрон.
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