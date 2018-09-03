Новые ограничительные меры согласовали послы стран ЕС

В понедельник, 3 сентября, в Брюсселе одобрили продолжение санкционной политики против Москвы.

"Постоянные представители сегодня согласовали продление индивидуальных ограничительных мер еще на 6 месяцев", – рассказал ТАСС источник в Совете ЕС. Он добавил, что 5 сентября решение утвердят на официальном плановом заседании послов Евросоюза. следующей ступенью станет одобрение совета Совет ЕС, и после публикации в Официальном журнале Евросоюза решение вступит в силу.



Против России действует сразу несколько пакетов европейских ограничительных мер: экономические, индивидуальные и санкции по Крыму.