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В понедельник, 3 сентября, в Брюсселе одобрили продолжение санкционной политики против Москвы.
"Постоянные представители сегодня согласовали продление индивидуальных ограничительных мер еще на 6 месяцев", – рассказал ТАСС источник в Совете ЕС. Он добавил, что 5 сентября решение утвердят на официальном плановом заседании послов Евросоюза. следующей ступенью станет одобрение совета Совет ЕС, и после публикации в Официальном журнале Евросоюза решение вступит в силу.
Против России действует сразу несколько пакетов европейских ограничительных мер: экономические, индивидуальные и санкции по Крыму.
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