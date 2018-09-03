Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Евросоюз продлил антироссийские санкции

Фото: Алексей Витвицкий/ТАСС
Новые ограничительные меры согласовали послы стран ЕС

В понедельник, 3 сентября, в Брюсселе одобрили продолжение санкционной политики против Москвы.

"Постоянные представители сегодня согласовали продление индивидуальных ограничительных мер еще на 6 месяцев", – рассказал ТАСС источник в Совете ЕС. Он добавил, что 5 сентября решение утвердят на официальном плановом заседании послов Евросоюза. следующей ступенью станет одобрение совета Совет ЕС, и после публикации в Официальном журнале Евросоюза решение вступит в силу.

По теме

Против России действует сразу несколько пакетов европейских ограничительных мер: экономические, индивидуальные и санкции по Крыму. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Маккейн с того света оставил послание Путину

Участие украинца в похоронах сенатора назвали обращением к российскому лидеру

Не вернете: США посоветовали украинцам забыть о Крыме

Американцы считают, что Москва больше никогда не отдаст полуостров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей