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Трамп ввел санкции за вмешательство в выборы

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Kleponis
Американский лидер подписал указ

Президент США Дональд Трамп утвердил закон о наказании в отношении государств, которые будут заподозрены во вмешательстве в американские выборы. Об этом заявил его советник по нацбезопасности Джон Болтон.

В ближайшее время будет опубликован текст соответствующего указа с подписью лидера Белого дома.

Меры будут введены против иностранных организаций и граждан, которых американские спецслужбы обвинят в хакерстве или проведении кампаний по дезинформации путем "кибератак или другим образом", сообщает РИА "Новости".

По словам Болтона, в тексте постановления не указаны конкретные страны, так как "угрозы выборам исходят из нескольких источников".

"Что касается того, какими могут быть санкции, то … это заморозка активов… И в третьем разделе вы увидите длинный список потенциальных санкций", – отметил он.

В частности, добавил советник, – это блокировка сделок, собственности, ограничение на экспорт и импорт, ограничение доступа к американским финансовым институтам, кредитам, запрет на получение инвестиций от граждан США и другие меры.

США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы в 2016 г., полагая, что Москва пыталась повлиять на итоги голосования с помощью хакерских атак.

Москва неоднократно опровергала обвинения американской администрации в этих попытках. По словам главы МИД Сергея Лаврова, история с предполагаемым вмешательством является не чем иным, как "трепотней", которая не подтверждена никакими фактами.

Тем не менее в феврале Минюст США предъявил официальные обвинения 13 гражданам России и трем организациям, которых посчитали якобы причастными к вмешательству в выборы. 

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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