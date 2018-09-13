Вошли во вкус: ЕС продлил санкции против России

Об ограничительных мерах сообщили в Совете Евросоюза

Европа продолжает нагнетать обстановку и усиливает давление на нашу страну.

В Совете ЕС заявили о продлении индивидуальных санкций против России на полгода.

Напомним, срок действия предыдущих ограничений истекает 15 сентября.

"Совет продлил ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, на следующие шесть месяцев, до 15 марта 2019 года", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Совета ЕС.

Активы тех, кто попадает под действие санкций, замораживают. Кроме того, действует ограничение на поездки. Речь идет о 155 россиянах и 44 компаниях, отмечает РИА "Новости".