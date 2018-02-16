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США обвинили 13 россиян во вмешательстве в выборы

Фото: GLOBAL LOOK press/Ohde
Американские власти таки обнаружили "русский след" в победе Трампа

Министерство юстиции США в пятницу, 16 февраля, предъявили официальные обвинения 13 гражданам России и трем организациям за якобы причастность к вмешательству в президентские выборы 2016 года. Соответствующие документы обнародовал Минюст, сообщает ТАСС.

В обнародованном документе все обвиняемые являются сотрудниками находящегося в Санкт-Петербурге "Агентства интернет-исследований".

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В списке значатся: бизнесмен Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (также известный как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (известная также как Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов. 

Отмечается, что по данному делу уже сформировано федеральное Большое жюри в Вашингтоне.

Минюст заявляет, что некоторые обвиняемые, скрывая свою связь с российской стороной, "контактировали с лицами из избирательного штаба Дональда Трампа". Также утверждается, что россияне собирали некую "разведывательную информацию" на территории США с целью вмешаться в выборы.

"Агентство интернет-исследований является российской организацией, целью которой является вмешательство в выборы и политические процессы", - говорится в обвинительном заключении.

Американский Минфин в 2017-ом в связи с ситуацией вокруг Украины ввел санкции против российского ресторанного холдинга Concord-Catering, напоминает РИА "Новости". Его главой является ресторатор Евгений Пригожин, который под ограничениями находится еще с декабря 2016 года.

Николай КАЦАПОВ
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