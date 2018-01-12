Конгресс США пошел крестовым походом на Россию

Американские парламентарии требуют ввести максимально жесткие санкции против окружения Владимира Путина

Новый пакет персональных ограничительных мер США может затронуть полсотни влиятельных российских чиновников и бизнесменов. Если прибавить к ним членов их семей, то в черный список войдут около 300 человек. Белый дом обещает подготовить все документы в срок, не позже 29 января, но имен фигурантов списка пока не раскрывает.



На Капитолийском холме сомневаются, что Дональд Трамп введет строгие рестриктивные меры против лиц, приближенных к российской власти, в рамках акта "О противодействии противникам США посредством санкций". Ведь это окончательно испортит его отношения с Кремлем, отмечает "Свободная пресса".

Поэтому Конгресс пытается надавить на главу государства. Ему на стол положили 200-страничный доклад "Путинская асимметричная атака на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США". Его суть заключается в том, что российскую угрозу не следует сводить к одному только вмешательству Москвы в американские выборы в 2016 году. Само правление Владимира Путина угрожает интересам США, считает член сенатского комитета по международным делам демократ Бенджамин Кардин.

"Кремль использует арсенал асимметричных средств, которые включают в себя военные вторжения, кибератаки, дезинформацию, поддержку маргинальных политических групп, превращение энергетических ресурсов в средства ведения войн, организованную преступность и коррупцию. Если США не смогут вовремя отреагировать на эту комплексную растущую угрозу, режим в Москве будет действовать еще более беззастенчиво", - заявил политик. В связи с этим демократы и республиканцы объединились для "противостояния российской агрессии" и требуют самых решительных действий от главы США.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает, что американцы традиционно рассматривают нашу страну "как объект сдерживания на долгосрочную перспективу", "вне зависимости от поведения Москвы в тех или иных ситуациях". Экономическим мерам всегда отдается предпочтение, но персональные санкции не являются эффективным оружием, это лишь игра на публику, отметил политолог.

Руководство РФ должно взять фигурантов "кремлевского доклада" под защиту, но при условии, что они вернут основную часть активов на родину. "Такая твердая позиция может стать действенным противоядием против персональных санкций. В этом случае меры, принятые администрацией Трампа в рамках "кремлевского доклада", могут быть для нас только полезны", - отметил Ремизов.

Куда хуже, если жесткие санкции будут применены против крупных российских компаний и их зарубежных партнеров. Это создаст угрозу экономике РФ. "Если Трамп решится идти по этому пути, это будет означать серьезную эскалацию экономической войны, - предупредил эксперт. - На мой взгляд, президент США будет использовать эти санкции только для оказания серьезного давления на Москву, а не просто ради того, чтобы поставить галочку в графике имплементации CAATSA".

Политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков считает, что против США нужно действовать ассиметричными методами. "Даже если США полагают, что на короткосрочном этапе смогут выиграть, то в долгосрочной перспективе следует понимать, что санкции не несут позитивного влияния. Нам сейчас надо вырабатывать меры, которые будут ассиметричны. Только так можно повлиять на США и оказать какое-то отрезвляющее действие, потому что нельзя уговорить волка не нападать, его проще пристрелить или хорошо ранить", - приводит слова эксперта RT.

В Кремле меж тем уже пообещали принять ответные меры в случае введения санкций, поскольку "принцип взаимности остается краеугольным камнем", отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нужно посмотреть, что будет за список, нужно будет посмотреть, как и когда он будет формализован, и потом, конечно же, будет вырабатываться позиция", - пообещал представитель Кремля.