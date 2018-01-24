Трамп ответит за все

Президента США планируют допросить с пристрастием

Этим собирается заняться спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство в американские выборы в 2016 г., приписываемое России. Вопросы, которые он задаст главе Белого дома, касаются ухода Майкла Флинна с поста помощника главы государства по национальной безопасности и увольнения Джеймса Коми с должности директора ФБР.

Он намерен выяснить, что на самом деле послужило причиной для отстранения Коми и Флинна. В свою очередь, адвокаты Дональда Трампа предоставят его показания в двух вариантах: одни - отвечая на некоторые вопросы в личном интервью, другие - в письменном заявлении, пишет The Washington.

Также Мюллера заинтересовали слухи о попытках президента вынудить генпрокурора США Джеффа Сешнса уйти с поста, после того как он взял самоотвод от расследований, якобы связанных с Россией.

За последние две недели юристы президента несколько раз встречались с представителями спецпрокурора для обсуждения возможного допроса в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы, отмечает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

На вопрос ТАСС о возможности допроса Трампа Мюллером официальный представитель спецпрокурора Питер Карр не ответил.

Увольнять спецпрокурора, ведущего расследование по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 г., президент не собирается. Он, как и все американцы, будет ждать результатов этого разбирательства, рассказала накануне на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. И добавила: Трамп "будет полностью сотрудничать со специальным адвокатом".

Ранее сам президент США назвал возможность дачи им показаний спецпрокурору маловероятным. При этом предположения о сговоре между его избирательным штабом и Россией глава Белого дома категорически отверг несколько раз.