Обвинения во вмешательстве в выборы в США - "трепотня" и "пшик"
Лавров, выступая на Мюнхенской конференции оп безопасности, назвал историю с предполагаемым вмешательством в выборы в США "трепотней", не подтвержденной никакими фактами.
"Публиковать можно все, что угодно. Пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней. Извините, ради бога, за не очень дипломатичное выражение", – цитирует Лаврова ТАСС.
Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал "пшиком" официальные обвинения властей США российских граждан и организаций в причастности к вмешательству в выборы.
"Что называется, гора родила мышь. Столько шума, столько крика, а в итоге на поверхности пшик", – приводит слова сенатора РИАНовости.
"Им самим не смешно, когда они такие вещи пишут? Абсолютно незнакомые лица, бизнесмен Евгений Пригожин, о котором мы слышали краем уха, но, извините, он к политике отношения не имеет. Ему это зачем? Как он мог повлиять на выборы в США и вообще кто-то может повлиять?" – удивился ДжабаровВ пятницу американские власти предъявили обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. В число обвиняемых попал бизнесмен Евгений Пригожин и сотрудники петербургского "Агентства интернет-исследований".
Любимые россиянами курорты подорожали вдвое
Заграничный отдых в этом году для многих окажется недоступным
В детсаду Москвы насмерть замерзла девочка
Воспитатели не уследили за ребенком во время прогулки
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Инопланетяне посылают на Землю смерть
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
Сирия
- Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель
- США нашли оправдание удару коалиции в Сирии
- В Сирии рухнул построенный российскими военными мост
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина