Обвинения во вмешательстве в выборы в США - "трепотня" и "пшик"

Глава МИД Сергей Лавров и сенатор Владимир Джабаров прокомментировали тему о вмешательстве Москвы в американские выборы

Лавров, выступая на Мюнхенской конференции оп безопасности, назвал историю с предполагаемым вмешательством в выборы в США "трепотней", не подтвержденной никакими фактами.

"Публиковать можно все, что угодно. Пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней. Извините, ради бога, за не очень дипломатичное выражение", – цитирует Лаврова ТАСС.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал "пшиком" официальные обвинения властей США российских граждан и организаций в причастности к вмешательству в выборы.

"Что называется, гора родила мышь. Столько шума, столько крика, а в итоге на поверхности пшик", – приводит слова сенатора РИАНовости.

"Им самим не смешно, когда они такие вещи пишут? Абсолютно незнакомые лица, бизнесмен Евгений Пригожин, о котором мы слышали краем уха, но, извините, он к политике отношения не имеет. Ему это зачем? Как он мог повлиять на выборы в США и вообще кто-то может повлиять?" – удивился Джабаров