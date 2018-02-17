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Обвинения во вмешательстве в выборы в США - "трепотня" и "пшик"

Сергей Лавров. Форо: Александр Щербак/ТАСС
Глава МИД Сергей Лавров и сенатор Владимир Джабаров прокомментировали тему о вмешательстве Москвы в американские выборы

Лавров, выступая на Мюнхенской конференции оп безопасности, назвал историю с предполагаемым вмешательством в выборы в США "трепотней", не подтвержденной никакими фактами.

"Публиковать можно все, что угодно. Пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней. Извините, ради бога, за не очень дипломатичное выражение", – цитирует Лаврова ТАСС.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал "пшиком" официальные обвинения властей США российских граждан и организаций в причастности к вмешательству в выборы.

"Что называется, гора родила мышь. Столько шума, столько крика, а в итоге на поверхности пшик", – приводит слова сенатора РИАНовости.

"Им самим не смешно, когда они такие вещи пишут? Абсолютно незнакомые лица, бизнесмен Евгений Пригожин, о котором мы слышали краем уха, но, извините, он к политике отношения не имеет. Ему это зачем? Как он мог повлиять на выборы в США и вообще кто-то может повлиять?" – удивился Джабаров

В пятницу американские власти предъявили обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. В число обвиняемых попал бизнесмен Евгений Пригожин и сотрудники петербургского "Агентства интернет-исследований".
Отдел информации
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