Рубль устоит под новыми санкциями

Ограничения, введенные в связи с "делом Скрипалей", на курс российской валюты почти не повлияют

Российская валюта продолжает терять в цене по сравнению с долларом и евро. Однако катастрофического падения котировок в связи с введением нового пакета американских санкций скорее всего не произойдет. Рынок ждал этого события и потому уже заранее все учел.



На торгах на Московской бирже во вторник, 21 августа, "россиянин" просел на 17 копеек к доллару и на 76 копеек к евро. На момент закрытия площадки за $1 давали 67,27 рубля, за 1 евро – 77,85 рубля, свидетельствуют данные биржи. Тем самым оправдались худшие прогнозы. Специалисты ранее предупреждали, что на фоне негативных для рубля внешних новостей он может дешеветь на протяжении еще целой недели.

"Национальная валюта дешевеет из-за бегства инвесторов из рублевых активов в ожидании новостей относительно новых санкций со стороны США", – объяснил динамику валютных пар аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов (цитируется по "Прайму").

Сегодня к неприятностям для рубля (торговые войны, укрепление доллара, снижение спроса на российские облигации) добавится еще одна. С 22 августа должен вступить в силу новый пакет санкций США. Он предполагает введение ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения. Очередная волна рестрикций вводится в связи с применением химического оружия в британском городе Солсбери в отношении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Страны Запада обвиняют в этой операции Москву.

Санкции усилят негативный фон, однако резкого снижения стоимости рубля, вероятно, не произойдет. Новый пакет санкций существенно не повлияет на российскую экономику, так как он уже учтен в котировках. "Рынок уже, в общем-то, "переварил" эти новости, поэтому существенного роста волатильности конкретно от этого фактора мы не ожидаем", – приводит РИА "Новости" мнение аналитика компании "Альфа-Капитал" Дарьи Желанновой.

"Негативные сюрпризы возможны. Попытка надавить на рынок будет. Но я не стал бы переоценивать их последствия. На дворе август, многие трейдеры и инвесторы в отпуске", – согласился с этим тезисом заместитель гендиректора по развитию розничного бизнеса компании "Велес Капитал" Алексей Бушуев. По его словам, движения курсов валют на эмоциях возможны, но вдумчивые инвесторы опрометчивых шагов делать не будут.

Вводимые американцами ограничений не так уж значимы для российского фондового рынка и курса отечественной валюты в связи с тем, что запрет на большую часть продукции двойного назначения действует с 2014 года. Куда хуже, если Конгресс решит ввести санкции против российских государственных банков и запретит иностранцам вкладываться в облигации федерального займа, отметил аналитик "Финама" Сергей Дроздов.

Теоретически, согласно инициативе сенатора Линдси Грэма, российским банкам могут запретить вести расчеты в долларах. Однако вероятность принятия таких мер крайне мала. Подобный законопроект могут подвергнуть сильной корректировке или вовсе отклонить.

В ближайшие дня рубль останется на своих нынешних позициях: выше 67,5 рубля за доллар и до 77,5 рубля за евро. В сентябре даже при самом неблагоприятном раскладе "россиянин" едва ли опустится ниже 69 рублей за единицу американской валюты.