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Санкционный удар по России признали бесполезным

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
Западные аналитики не увидели угроз российской экономике в инициативах США

Россия в состоянии нейтрализовать любые ограничительные меры, в том числе наложение санкций США на суверенные бумаги РФ. Об этом заявила аналитик агентства Moody's Кристин Линдоу.

Она пояснила, что Москва еще ранее предприняла шаги по сокращению зависимости своей экономики от Запада, в том числе сократила свои вложения в казначейские бумаги США. Это сделало российскую экономику малоуязвимой, указала эксперт в интервью Bloomberg.

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На прошлой неделе американские сенаторы сообщили о намерении ввести новые санкции против РФ, в том числе касающиеся госдолга. Законопроект будет рассмотрен в сентябре. Впрочем, вряд ли у инициативы есть шанс на реализацию, считает Линдоу. Она напоминает, какими последствиями для всего мира отозвались американские санкции против "Русала". Теперь Минфин США будет гораздо строже следить за решениями Конгресса, опасаясь нежелательных эффектов, указывает аналитик.

Ранее эксперты по финансовому рынку предрекли падение рубля из-за новых санкций США.

Николай ВИКТОРОВ
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