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США вводят новые санкции против России

Фото: utro.ru
Американские сенаторы разразились угрозами в адрес российского суверенного долга

Сенаторы от обеих партий внесли сегодня в Конгресс давно обсуждаемый законопроект, ужесточающий санкции в отношении РФ. Американцы заявили, что документ является "всеобъемлющим" и усиливающим предыдущие санкции, что позволит надавить на Россию.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сенатского комитета по иностранным делам.

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Инициаторами законопроекта стали представители Демократической партии – Роберт Менендес (Нью-Джерси), Бен Кардин (Мэриленд), Джин Шахин (Нью-Гэмпшир), а также республиканцы – Линдси Грэм (Южная Каролина), Джон Маккейн (Аризона), Кори Гарднер (Колорадо).

Документ направлен в первую очередь на "введение обязательных санкций в рамках CAATSA, а также на применение дополнительных" ограничительных мер в адрес РФ. CAATSA – это закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", подписанный президентом Дональдом Трампом летом 2017 г. и вводящий различные односторонние ограничения в отношении России, Ирана и КНДР.

Совершенно феноменально прокомментировал документ один из его авторов Грэм.

"Нынешний режим санкций не удержал Россию от вмешательства в предстоящие промежуточные выборы в 2018 году", – приводит его слова Reuters.

"Этот законопроект является следующим шагом в закручивании гаек для Кремля, и он принесет за собой полное осуждение Конгресса США, чтобы Путин, наконец, понял, что США больше не будут терпеть его поведение", – грозно указывает перстом Менендес.

В конце июля представленный законопроект уже анонсировал все тот же Менендес, произнося набившую оскомину мантру про "российскую агрессию", "защиту США и их союзников", "подрыв западной демократии". Тогда уже было известно, что новые санкции направлены против энергетического и финансового секторов России, олигархов и госпредприятий, российского суверенного долга. Также документ вводит санкции "в отношении действующих в киберпространстве лиц" и создает в Штатах некий "Национальный центр по отражению российских угроз".

Как напоминает URA.RU, 30 июля в ходе совместной пресс-конференции с премьером Италии Джузеппе Конте Трамп заявил, что действующие санкции в отношении РФ останутся в силе. При этом он подчеркнул, что намерен придерживаться дипломатических методов во взаимоотношениях с Москвой.

Елена УСОВА
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