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Сенаторы США хотят покрыть санкциями госдолг России

Фото: Alex Edelman/Zuma/TASS
Демократы и республиканцы слились в политическом экстазе

В ближайшее время в Сенат США будет представлен новый законопроект, предусматривающий введение дополнительных ограничительных мер против РФ. Над документом усердно трудятся влиятельные сенаторы из Республиканской и Демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес. Последний написал сегодня специальное обращение на своей официальной странице.

"Мы полностью привержены тому, чтобы конгресс продолжал играть активную роль как в противостоянии российской агрессии, так и в обеспечении того, чтобы исполнительная власть предпринимала необходимые шаги для защиты США и наших союзников. Именно поэтому мы представим всеобъемлющий законопроект в ближайшие дни, чтобы удостовериться, что санкции в рамках закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA) работают", – говорится в сообщении.

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"Подобно тому, как Владимир Путин ясно дал понять свое намерение бросить вызов американской власти, влиянию и интересам безопасности внутри страны и за рубежом, Соединенные Штаты должны дать ясно понять, что мы будем защищать нашу нацию, а не колебаться в нашем неприятии его усилий по подрыву западной демократии в качестве стратегического императива для будущего России", – отмечается в заявлении.

По замыслу законодателей, новый пакет санкций коснется "энергетического и финансового секторов". Американцы планируют "усилить воздействие на российских олигархов и компании с участием госкапитала" и "ввести санкции касательно суверенного госдолга России".

Также намерены санкционировать наших киберпреступников, создать Национальный центр реагирования на российские угрозы.

Среди иных пунктов: активизировать усилия по противодействию дезинформации и гибридным угрозам из РФ; дать право лишь Сенату решать вопросы выхода США из НАТО; создать в Госдепе управления координатора по санкциям.

О том, что такой документ готовится стало известно накануне.

Елена УСОВА
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