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В США тайно ведут борьбу против ужесточения антироссийских санкции

На защиту РФ встали нефтяники

Нефтегазовая отрасль США бьется за то, чтобы Вашингтон прекратил усиливать санкционное давление на Россию, связанное с якобы имевшим место вмешательством Москвы в американские выборы президента.

Об этом сообщили источники Reuters в американском конгрессе.

Одним из противников ужесточения санкций называется крупнейшая энергетическая компания США Exxon Mobil. В компании считают, что власти несправедливо грозят нефтяникам наказанием за сотрудничество с российскими фирмами, тем самым предоставляя преимущество иностранным конкурентам, таким как Royal Dutch Shell и BP, на международном нефтяном рынке.

По словам двух источников в сенате, лоббисты, представляющие нефтегазовые фирмы с интересами в России, выступают против законопроекта DETER, который позволил бы оперативно ввести новые экономические ограничения против Москвы. Названия компаний они не стали раскрывать. Также по словам одного из них, против готовящего закона выступила Торгово-промышленная палата США.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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