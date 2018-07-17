Вашингтон рад снова наказать Москву, но, кажется, нового кнута уже не найти

Спикер нижней палаты Конгресса США Пол Райан уверен, что против России необходимо ввести новые экономические ограничительные меры, так как она не разделяет американские интересы и ценности.

Противореча сам себе, политик указал на целесообразность хороших отношений с РФ и в то же время назвал ее "угрожающим государством".

"Что мы уже делаем, что мы можем продолжить делать, так это вводить санкции против России", добавил Райан, отметив, что все возможные меры уже введены.

"Но если комитет по иностранным делам, или финансовый комитет, или сенатский банковский комитет посчитают, что есть еще какие-либо санкции, которые мы еще не ввели против РФ, то мы будем более чем счастливы их рассмотреть", – цитирует конгрессмена ТАСС.

Он также напомнил, что на прошлой неделе власти США предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российской разведки, которые подозреваются во вмешательстве в президентские выборы в США. Именно это предполагаемое вмешательство послужило одной из причин введения экономических ограничительных мер в отношении России.