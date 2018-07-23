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Российской экономике предсказали крах

Фото: GLOBAL LOOK press/Ohde/face to face
Суверенный рейтинг остался на прежнем уровне, а значит, иностранный капитал сбежит из страны

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's вынесло приговор нашей стране. Суверенный рейтинг, который оценивает платежеспособность правительства РФ как заемщика в иностранной валюте, остался на прежнем низком уровне BBB-. Зарубежные аналитики говорят, что рейтинг в обозримом будущем останется на стабильном уровне. Но эта стабильность не предвещает ничего хорошего.

К плюсам нашей экономики можно отнести низкий государственный долг и значительные резервы. К тому же рост цен на нефть в последние месяцы частично сгладила удар санкций. Тем не менее экономика РФ остается "структурно слабой", зависит от экспорта и нефти газа (45% всей валютной выручки) и "существенно ограничена" в своем развитии из-за "доминирующей роли государства, неблагоприятного инвестиционного климата и неблагоприятной регуляторной среды", говорится в пресс-релизе рейтингового агентства.

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В ближайшие четыре года (пока сохранится нынешний режим санкций) зарубежный бизнес будет десятой дорогой обходить нашу страну, сокращая вложения в ее реальный сектор. Мы не сможем привлекать из-за границы современные технологии. Это создаст неопределенность для потенциальных инвесторов и вынудит Москву гасить внешний долг, что "съест" до 60% всех валютных поступлений. Каждый год Россия будет терять прямые иностранные инвестиции в объеме 1-1,1% ВВП, или около $15 млрд в денежном выражении.

Российский ВВП на душу населения в среднем вдвое ниже, чем у стран с аналогичным рейтингом. Темпы экономического роста останутся в ближайшие годы вдвое ниже среднемировых, несмотря на обещания президента Владимира Путина. В этом году ВВП вырастет всего на 1,6%, в 2019-м – на 1,7%, в 2020-2021 гг. – на 1,8%. Одновременно продолжит слабеть рубль. К концу года стоимость доллара достигнет 64 руб., в 2019 г. она составит 66,8 руб., в 2020-м – 69 рублей.

В S&P предупредили, что США в любой момент могут ужесточить санкции, и тогда положение дел в российской экономике усугубится. Проанонсированные правительством реформы едва ли дадут положительный результат, поскольку все предыдущие попытки отличались "низкой результативностью", напомнило агентство. "Ждать ослабления роли государства в экономике не приходится", – подытожили аналитики, отметив, что именно неэффективное государственное управление и сырьевая структура экономики служат главными препятствиями для повышения рейтинга.

Российские эксперты не видят ничего страшного в присуждении нашей стране низкого кредитного рейтинга и даже находят в этом позитив. "Агентство дает позитивные комментарии относительно возможности повышения рейтинга, это позитивный сигнал, и реакция может быть позитивной", – приводит РИА "Новости" мнение главного экономиста Евразийского банка развития Ярослава Лисоволика.

Если будут реализованы анонсированные Министерством экономического развития меры "относительно существенного наращивания роста инвестиций и улучшения инвестиционного климата… и мы увидим экономический рост, думаю, это будет ключевым критерием для S&P и других рейтинговых агентств в пересмотре вверх российского рейтинга", заключил специалист.

Андрей ФИЛАТОВ
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