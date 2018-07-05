Россиянам остался год до бедности

Повышение НДС заставит всю страну потуже затянуть пояса

В следующем году РФ столкнется с серьезными экономическими проблемами. Этот факт не отрицают даже власти. Эксперты предрекают отечественной экономике период стагнации. Число россиян, которые экономят на товарах первой необходимости, резко увеличится.



Министерство экономического развития накануне опубликовало прогноз на будущий год, согласно которому инфляция в России разгонится до 4,3%, ВВП вырастет всего на 1,4%, а рост реальных зарплат составит менее 1%, передает "Газета.Ru".

Всему виной – повышение налоговой нагрузки. Госдума уже приняла в первом чтении законопроект об увеличении НДС с 18% до 20%. "Следующий̆ год, как ожидается, будет достаточно сложным с точки зрения адаптации к принятым решениям в области бюджетно-налоговой политики", – отметили в МЭР.

Специалисты ведомства указывают на то, что негативный эффект от повышения НДС проявится уже в этом году, но инфляцию удастся удержать на уровне 3,1%. В следующем году вклад от повышения налогов в инфляцию составит 1,3 процентных пункта.

Независимые эксперты уверены, что в российской экономике сложится еще более тяжелая ситуация. Прежде всего чиновники недооценивают влияние НДС на стоимость продуктов. Генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов говорит о том, что НДС решили повысить, потому что это налог легко взимать и взыскивать.

"Но дело в том, что он включен в любую цепочку поставки товара несколько раз, и его повышение будет оказывать мультипликативный эффект на цены. Так, увеличение НДС на 2 процентных пункта может повлечь за собой рост цен на дополнительные 4-5 процентных пунктов в дополнение к общему уровню инфляции. В результате и НДС, и "инфляционный налог" придется заплатить всем домохозяйствам и всем предприятиям, и это расширит серый рынок и снизит общую мотивацию к предпринимательству в стране", – убежден эксперт.

Чиновники уверяют, что рост цен не затронет социально значимые товары. Но это не так: производство и продажа такой продукции связано со множеством контрагентов, кто-то из них заплатит повышенный НДС за сырье, кто-то – за логистику. Все это скажется на себестоимости. Поэтому подорожание неизбежно.

Реальная инфляция будет гораздо выше обещанных МЭР 4,3%. Список товаров и услуг, по которым считают официальную инфляцию, вызывает массу вопросов. Даже сейчас при инфляции в 3,1% россияне ощущают ее как 8-9%, отмечает аналитик "Финам" Алексей Коренев. Если же в дополнение к налоговым факторам добавятся другие неприятности, например повышенная волатильность рубля, цены вообще будут заоблачными.

Повышение НДС заставит бизнес сильнее экономить "на развитии фондоотдачи и обновлении основных средств", заявил директор аналитического департамента "Golden Hills – КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. То есть зарплату повышать будут гораздо реже. По словам главного экономиста "БКС Глобал Маркетс" Владимира Тихомирова, по крайней мере в первом квартале следующего года рост реальных доходов может замедлиться до нуля и даже уйти в минус.

Это значит, что россияне в будущем году перестанут совершать крупные покупки. Последний всплеск потребительской активности случится перед Новым годом, а затем в условиях роста цен граждане начнут сберегать и откладывать покупки товаров длительного пользования на более благополучные времена. Из-за сокращения потребления встанет вся экономика.

"Минэкономразвития в своем прогнозе исходили из достаточно консервативных оценок влиянии изменений на динамику ВВП. Поскольку проводимые изменения окажут влияние на потребление, а именно оно в России является одним из основных факторов роста экономики, темпы роста ВВП могут оказаться ниже 1%", – заключил вице-президент Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Богдан Зварич.