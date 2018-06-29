Рост НДС не отразится на цене продуктов
Окончание продленной до 27 июля весенней сессии приготовило депутатам более двух десятков налоговых законопроектов. Среди них – повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Данная поправка, пообещал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, не повлияет на цену продуктов питания и ряда других товаров на российских прилавках.
На основные изменения в Налоговый кодекс остался месяц. Их законодатели обсуждали на думской площадке с руководителями крупнейших бизнес-объединений страны. Встреча прошла накануне возвращения парламентариев из своих избирательных округов после региональной недели.
"В июле месяце Госдуме предстоит принять 22 налоговых закона и два сопровождающих пакета поправок в Бюджетный кодекс, которые, в первую очередь, связаны с тем, чтобы при снижении ставок акцизов по бензину, у нас не пострадали региональные дорожные фонды", – заявил Макаров, передают "Дни.ру".
Он отметил, что сейчас в ГД рассматривается пакет законопроектов о налоге на дополнительный доход в нефтяной отрасли. На очереди – изменения порядка расчета налога на имущество.
Однако одна из важнейших поправок в Налоговый кодекс – повышение НДС на 2%, с 18 до 20. Макаров напомнил, что в России уже действовала такая ставка и даже выше: как только был введен данный налог, она составляла 28%. А ее снижение на пару процентов наблюдалось в 2004 году, когда страна переживала пик экономического роста.
Однако настали более тяжелые времена. "Было снижение, но никто не говорил, что это будет навсегда, ставки могут меняться", – пояснил законодатель.
Впрочем, по его словам, рост НДС не ударит по карману россиян. "На социально значимые товары НДС не меняется, поэтому то, что сейчас мы слышим о том, что цена повысится на продукты питания и детские товары, то это как минимум недобросовестно", – возмутился Макаров.
Сейчас в нижней палате парламента находится правительственный законопроект, согласно которому со следующего года налог на добавленную стоимость увеличится до 20%. В первом чтении документ планируется рассмотреть 1 июля.
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