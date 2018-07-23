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России пригрозили суровыми санкциями

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Конгресс США собирается ввести против нашей страны новый пакет ограничительных мер

Над Россией нависла угроза введения новой порции американских санкций. Такой шаг всерьез обсуждается в Cенате. Политики хотят ужесточить ограничительные меры до того, как президенты двух стран встретятся в следующий раз.

О необходимости новых строгих санкций накануне в телевизионном эфире заявили сразу два члена верхней палаты Конгресса, передает Reuters. Такое "совпадение" объясняется тем, что эта идея буквально витает в воздухе и не дает покоя представителям политического истеблишмента.

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"Нужно сотрудничать с Конгрессом над выработкой новых санкций, потому что Путин не понимает. Нам нужны новые, суровые санкции, которые висели бы над его головой, а уже потом встречайтесь с ним", – заявил сенатор Линдси Грэм, выступая в программе Face the Nation на канале CBS.

Его коллега Марк Рубио (в свое время проигравший Дональду Трампу республиканские праймериз при выдвижении кандидатов на пост президента) связывает новые санкции с недопущением вмешательства РФ в ход выборов. "На мой взгляд, бесспорно, что они (россияне) вмешивались и будут вмешиваться (в выборы) в будущем", – сказал сенатор в программе State of the Union на канале CNN.

Вместе с сенатором-демократом Крисом Ван Холленом Рубио разработал законопроект, предусматривающий введение новых санкций, если представители американской разведки установят, что Россия вмешалась в американские выборы. Подобная инициатива приурочена к промежуточным выборам осенью 2018 г., когда будут переизбраны палата представителей и треть Сената.

Спикер нижней палаты Пол Райан на прошлой неделе сообщил о готовности рассмотреть проекты дополнительных санкций против России. Если другие палаты и комитеты американского Конгресса считают необходимым продолжать вводить санкции против Москвы, то он будет "более чем просто счастлив рассмотреть их", отметил политик.

В США с 2016 г. продолжается расследование предполагаемого вмешательства Кремля в ход выборов президента, на которых победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Руководит расследованием спецпрокурор Роберт Мюллер, который ищет свидетельства сговора команды Трампа с представителями РФ. Пока что ни одного доказательства предъявлено не было, но 13 июля правоохранительные органы США предъявили обвинение в шпионаже в пользу РФ 12 гражданам.

Обвинения были предъявлены накануне саммита президентов двух стран в Хельсинки. По итогам переговоров оба президента заявляли о позитивном сдвиге в отношениях Москвы и Вашингтона и выражали надежду на нормализацию отношений. Отсутствие жесткой риторики в адрес нашей страны со стороны Дональда Трампа на родине поставили ему в вину.

Между тем нефтегазовая отрасль США бьется за то, чтобы Вашингтон прекратил усиливать санкционное давление на Россию. Крупнейшая энергетическая компания США Exxon Mobil обвинила законодателей в том, что угроза применения санкций против американских фирм, работающих с РФ, создает преимущество их зарубежным конкурентам. 

Андрей ФИЛАТОВ
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