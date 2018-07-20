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Трамп обвел русофобов вокруг пальца

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press
Президент США провернул многоходовочку, на которую купились враги России

Глава Белого дома заявил о том, что президент РФ Владимир Путин может стать ему "злейшим врагом". Но эти слова не следует воспринимать буквально: они были произнесены для того, чтобы усыпить бдительность "ястребов", критикующих Дональда Трампа за стремление нормализовать отношения с РФ.

"Я бы призвал не относиться к этому слишком серьезно. Это риторика, не более того...Трамп в данном случае звучит как настоящий политик, который говорит аудитории то, что хотят от него услышать", – заявил RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

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В ситуации, в которую попал Трамп, ему приходится виртуозно лавировать между расставленными на каждом шагу ловушками, чтобы не спровоцировать гнев антироссийски настроенных политиков, имеющих вес в Конгрессе.

"Это политический маневр. Он маневрирует между своими врагами, политическими противниками и сторонниками, потому что его намерения развивать отношения с Россией воспринимаются негативно определенной аудиторией, политическими кругами в США. Эти политические круги относятся к данному вопросу как к Символу веры. Их переубедить вряд ли возможно, поэтому он и маневрирует", – указал эксперт.

Общий контекст указывает на то, что Трамп планирует активно наводить мосты с Москвой. Накануне стало известно, что он поручил своей администрации направить приглашение Владимиру Путину нанести визит в США этой осенью.

"В Хельсинки президент США согласился на продолжение диалога на рабочем уровне между двумя сотрудниками Совета безопасности. Президент Трамп попросил посла Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью, и эти обсуждения уже ведутся", – написала в своем Twitter представитель Белого дома Сара Сандерс.

Все это говорит о том, что враждовать с Россией американский лидер не собирается. В Москве это прекрасно понимают. По словам сенатора Алексея Пушкова, приглашение в Вашингтон – это "новый нестандартный ход Трампа", который стал ответом на "чудовищную истерику, развернутую против него в США после саммита в Хельсинки". Россия должна ориентироваться именно на такие сигналы, а не на слова о "злейшем враге" Путине, отмечает "Комсомольская правда".

Накануне в интервью телеканалу CNBC американский лидер заявил о том, что, если после переговоров с Владимиром Путиным Америке так и не удастся наладить отношения с Россией, он станет "злейшим врагом" российского президента. Трамп напомнил о введенных против нашей страны санкциях и о высылке дипломатов. Однако при этом сакцентировал внимание на том, что общаться и ладить с Москвой – это скорее хорошо, чем плохо для Вашингтона.

В понедельник, 16 июля, в столице Финляндии состоялась полноформатная встреча президентов России и США. После нее оба лидера излучали оптимизм относительно нормализации отношений между странами и заверили, что продолжат диалог. На родине Трампа раскритиковали за то, что он слишком "мягко" вел себя на переговорах с российским коллегой, напоминает телеканал 360.

Андрей ФИЛАТОВ
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