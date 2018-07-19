Пентагон не знает о договоренностях Путина и Трампа
Министерство обороны США практически не имеет информации о том, о чем договорился Дональд Трамп на личной встрече с Владимиром Путиным.
Министр обороны США Джеймс Мэттис не был на заседании кабинета 18 июля, на котором присутствовал президент, и не дал комментариев относительно саммита в Хельсинки.
Как сообщает The Washington Post, сейчас представители американского оборонного ведомства не могут ответить на вопросы журналистов о том, как переговоры между лидерами двух государств повлияют на политику США.
При этом отмечается, что ситуация с промедлением в распространении материалов по саммиту не является уникальной: зачастую требуется несколько дней, чтобы их подготовить.
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс назвала темы, обсуждавшиеся на встрече двух президентов. По ее словам, Путин и Трамп обсудили ситуацию в Иране и Сирии, вопросы безопасности Израиля, проблему ядерного разоружения Северной Кореи, украинский вопрос и Крым, сокращение ядерного вооружения РФ и США и якобы имевшее место вмешательство России в американские выборы.
О том, какие решения были приняты по этим вопросам, Сандерс не рассказала. Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что встреча с Владимиром Путиным была успешной.
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