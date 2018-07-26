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США объявили о расширении санкций против России

Санкционная война набирает обороты

Конгресс может принять законопроект об ограничительных мерах в отношении нашей страны до конца 2018 года. 

"Конгресс... примет законопроект о санкциях против РФ в этом году", – приводит агентство Bloomberg слова  главы комитета по международным делам сената США Боба Коркера. По словам политика, он хотел бы утвердить документ в ближайшие несколько месяцев.

Валентина МАЙОРОВА
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