США объявили о расширении санкций против России

Санкционная война набирает обороты

Конгресс может принять законопроект об ограничительных мерах в отношении нашей страны до конца 2018 года.

"Конгресс... примет законопроект о санкциях против РФ в этом году", – приводит агентство Bloomberg слова главы комитета по международным делам сената США Боба Коркера. По словам политика, он хотел бы утвердить документ в ближайшие несколько месяцев.