Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США намерены задавить РФ санкциями

Фото: GLOBAL LOOK press/Ohde
Американские политики требуют более жесткой расправы

За океаном рассчитывали насолить России, но не вышло. Ограничения, введенные Белым домом, оказались нипочем Кремлю. Разве что промежуток 2015-2016 гг. выдался сложным.  

Стойкость Москвы стала для Вашингтона полной неожиданностью. Имеющихся санкций недостаточно, их в срочном порядке следует ужесточить, уверен сенатор Линдси Грэм. Он уже заручился поддержкой госсекретаря США Майка Помпео и своего коллеги Боба Менендеса.

"Я предложу ввести санкции против России, потому что то, что мы делаем, не работает", – заявил Грэм в эфире Fox News. 

Он также похвалил политический курс Дональда Трампа, который настроен по отношению к России менее дружелюбно, чем его предшественник Барак Обама.

"Это очевидно, – признал сенатор. – И здесь нет никаких сомнений. Он вооружил Украину, выслал дипломатов, наложил санкции, которые были более жесткими, чем те, которые ввел Обама".

Грэм в очередной раз подчеркнул никчемность антироссийских санкций и как бы между прочим приписал Москве вмешательство в президентские выборы в США. "Думаю, что нынешняя администрация предложит хороший пакет мер для защиты выборов 2018 года", – заключил политик.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Из украинской армии бегут офицеры

Кадровые военные бегут от голода

РФ променяла "Русланы" на нечто новое

Вместо Ан-124 наша страна построит новый сверхтяжелый транспортный самолет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей