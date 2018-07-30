Американские политики требуют более жесткой расправы

За океаном рассчитывали насолить России, но не вышло. Ограничения, введенные Белым домом, оказались нипочем Кремлю. Разве что промежуток 2015-2016 гг. выдался сложным.

Стойкость Москвы стала для Вашингтона полной неожиданностью. Имеющихся санкций недостаточно, их в срочном порядке следует ужесточить, уверен сенатор Линдси Грэм. Он уже заручился поддержкой госсекретаря США Майка Помпео и своего коллеги Боба Менендеса.

"Я предложу ввести санкции против России, потому что то, что мы делаем, не работает", – заявил Грэм в эфире Fox News.

Он также похвалил политический курс Дональда Трампа, который настроен по отношению к России менее дружелюбно, чем его предшественник Барак Обама.

"Это очевидно, – признал сенатор. – И здесь нет никаких сомнений. Он вооружил Украину, выслал дипломатов, наложил санкции, которые были более жесткими, чем те, которые ввел Обама".

Грэм в очередной раз подчеркнул никчемность антироссийских санкций и как бы между прочим приписал Москве вмешательство в президентские выборы в США. "Думаю, что нынешняя администрация предложит хороший пакет мер для защиты выборов 2018 года", – заключил политик.