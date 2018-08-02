У рубля нашли ахиллесову пяту

Из-за угрозы санкций курс валюты стремительно катится вниз

Российская валюта остается под сильнейшим влиянием геополитических новостей. Как бы ни крепка была отечественная экономика, тревожные слухи о расширении санкций ведут к обесцениванию рубля. Спасает в этой ситуации надежное и проверенное средство – высокие цены на углеводороды.



Накануне "россиянин" вновь дешевел к основным мировым валютам. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос на 54 коп., до 63,04 рубля. Стоимость евро поднялась на 36 коп., до 73,51 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

"Доллар США укрепился по всему рынку в преддверии оглашения решения ФРС США по ставкам на фоне повышения доходности 10-летних казначейских облигаций США выше 3%", – прокомментировал курсовую динамику аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов (его слова приводит "Прайм").

В ближайшие дни курс рубля может продолжить снижение. Финансовый аналитик компании "БКС Премьер" Александр Тараскин прогнозирует возможное негативное влияние на рубль геополитической напряженности, связанной с обсуждением новых санкций, в том числе против российского госдолга.

С ним согласен аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции" Валентин Журба, передает "Российская газета". У России стабильно позитивный счет текущих операций, и основная уязвимость для рубля – это западные санкции, точное время расширения которых предсказать невозможно, говорит эксперт. Тем не менее, по его словам, они продолжат оказывать негативное влияние на курс национальной валюты.

Еще одним негативным для российской валюты фактором является дорожающий доллар. Последние полгода на рынке установился тренд на укрепление "зеленого" относительно всех остальных валют на фоне высоких темпов роста американской экономики и повышения доходности госдолга США.

"Американские активы последнее время выглядели привлекательнее всех остальных, поэтому денежные потоки идут в США, тем самым повышая курс доллара. Одновременно – из-за повышения ставок со стороны ФРС – сокращается долларовая ликвидность в мировой финансовой системе", – отмечает Журба.

Прежде всего это бьет по развивающимся странам, которые в последние годы нарастили долларовую задолженность. Деньги из них утекают в первую очередь, что негативно сказывается на курсах национальных валют.

Сохраняется и влияние торговых войн. "Трейдеры также обратили внимание на новость, что президент США Дональд Трамп поручил увеличить пошлину с 10% до 25% на китайские товары в объеме на $200 миллиардов. Бегство от рисков усилит давление на отечественную валюту", – указал Антонов.

Последней надеждой рубля остаются высокие цены на нефть. Ситуация складывается таким образом, что в ближайший год резкого падения ее стоимости не предвидится. А это значит, что на протяжении всего этого времени у рубля сохранится серьезный фактор поддержки.

Сегодня, по мнению экспертов, рубль продолжит снижение. Стоимость доллара по итогам дня может достигнуть 63,3 руб., стоимость евро – 73,85 рубля.