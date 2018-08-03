Курс российской валюты может снизиться еще на 15%

Американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение парламента законопроект, ужесточающий санкции против России. По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма, ныне действующие санкции "не смогли предотвратить вмешательство России в грядущие в 2018 г. промежуточные выборы" в США.

Помимо Грэма, авторами законопроекта являются республиканцы Джон Маккейн и Кори Гарднер, а также демократы Бен Кардин и Джин Шахин. Документ, в частности, предусматривает "ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России", ее "олигархов и государственных предприятий", а также применение "санкций в отношении российского суверенного долга", сообщает Reuters.

Незадолго до этого, с прогнозами того, как введение санкций в отношении внешнего долга отразится на российском рубле, высказались аналитики Citigroup Inc. По их мнению, если российские бонды все-таки окажутся под санкциями, до конца текущего года курс рубля может рухнуть еще на 15%.

Единственным условием для такого исхода является решение США о введении санкций в отношении суверенных долговых обязательств РФ, оформленных в виде облигаций федерального займа (ОФЗ).

В настоящий момент на руках иностранных инвесторов находится порядка 28% российских ОФЗ, приносящих их держателям доходность 7,73% годовых. По прогнозам Citi, в случае введения санкций, российский Центробанк будет вынужден значительно повысить процентные ставки, дабы сохранить привлекательность внешнего долга РФ для оставшихся иностранных инвесторов, пишет Bloomberg.

По мнению ряда экспертов, критическим для курса национальной валюты является наличие на руках у иностранцев более 30% выпущенных бондов. Нынешняя цифра в 28% предельно близка к этой отметке. Спешный вывод иностранцами денег из трети внешнего долга страны неизбежно повлечет за собой обвал ее валюты.

Насколько реален такой прогноз?

"Падение курса рубля на 15%? Это, грубо говоря, до 72,5 рублей за доллар? Да, абсолютно реален, – заявил "Утру" аналитик ФК "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский. – Более того, рубль и без санкций совершенно спокойно уйдет туда, если ощутимо подешевеет нефть. А это возможно, если не сбудутся иранские страхи".

По мнению эксперта, вероятность такого исхода даже выше, чем вероятность введения санкций в отношении российского долга.

"Поскольку я не вижу сведений о каких-то масштабных военных приготовлений в регионе Персидского залива, а такие сведения обязательно просочились бы в блгосферу и специализированные издания, я невысоко оцениваю вероятность эскалации иранской темы, – пояснил Голубовский. – В силу этого я ожидаю, что снижение стоимости нефти более вероятно, чем ее рост. Я бы поставил 60% на снижение от текущих уровней".

Впрочем, нет оснований и окончательно сбрасывать со счетов опасность введения Соединенными Штатами "долговых санкций". "Что касается санкций против ОФЗ, все зависит от промежуточных выборов в США в ноябре этого года, – сказал аналитик. - Усилят позиции демократы, ослабнут позиции Трампа, и тогда санкции могут быть ужесточены".

С другой стороны, уже выпущенные российские ОФЗ, находящиеся на руках иностранных инвесторов, обладают определенной защитой от различного рода политических решений. Это касается как американских, так и европейских инвесторов.

Велика вероятность, что даже в случае принятия политического решения о введении санкций в отношении российского внешнего долга, Минфин США не станет распространять новые правила на те бумаги, которые уже находятся на руках у инвесторов. В финансовом ведомстве прекрасно понимают, что такое решение приведет к обвалу российского рынка, и как следствие, убыткам самих инвесторов, которые вряд ли скажут за это спасибо.

Вместо этого, под ограничения скорее всего попадут российские бонды новых выпусков. Это с одной стороны, позволит избежать резкого и полного сброса российских ОФЗ иностранцами, на которых распространяются решения Минфина США, что исключает возможность каких-либо катастрофических последствий для рубля. С другой, былой интерес к российскому долгу при таком раскладе вряд ли сохранится, а значит ослабления рубля избежать так же не удастся. Хотя и оно уже не будет носить характера обвала, как это было в 2014 году.