От рубля ждут обвала

Курс национальной валюты не внушает доверия

Напротив, все большее число наших соотечественников смотрит на перспективы "деревянного пессимистично, ожидая скорого падения его курса. К таким выводам можно прийти, глядя на июльский опрос населения, проведенный Банком России, согласно которому, 44% респондентов ждут ослабления рубля в ближайшие 12 месяцев. Примечательно, что это на 17 процентных пунктов больше, чем в марте, и выше абсолютного рекорда (41%), установленного в августе и сентябре 2014 года.

Число тех, кто все еще надеется на укрепления отечественной валюты, снизилось с начала года более чем вдвое – с 14% до 6%. Это является историческим минимумом за все время данных исследований (с 2013 года).

Число респондентов, которые верят в стабильность курса рубля, сократилось с 35% в январе до 28% в июле.

Самые неожиданные результаты демонстрирует уровень наблюдаемой россиянами инфляции. По данным исследования ЦБ, он составил 10,3% - что на 0,3 процентного пункта меньше июньского значения. Самое "интересное" заключается в том, что инфляция, которую россияне видят своими глазами в магазинах, почти в пять раз превышает официальный показатель от Росстата – 2,3%.

Не лучшим образом оценивают россияне и ситуацию с потребительскими настроениями. Исследование показывает продолжение падение индекса потребительских настроений, оценивающего уровень доходов, а также возможности людей тратить и сберегать.

После рекордного в истории июньского обвала (на 13 пунктов), в июле этот показатель опустился еще на 1 пункт до значения в 92 пункта.

"Такие результаты опроса объясняются тем, что его участники сами ходят в магазины и видят "достижения" отечественной экономики не из отчетов Росстата, а в собственных кошельках, – пояснил "Утру" вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский. – Я кстати, тоже регулярно считаю персональную инфляцию по чекам и у меня выходят такие же цифры – около 11% (июнь к июню прошлого года). Судя по скачку цен на бензин и росту налогов (нет сомнений, что повышение НДС будет переложено продавцами на потребителей), к зиме нас ждет еще больший рост цен. Собственно, монетарные власти в этом не сомневаются. Так отечественный ЦБ на своем заседании в прошлую пятницу отказался от планов понижения ключевой ставки. И в обосновании сказано о рисках роста инфляции к концу года".

В абсолютных цифрах цены изменяются в очень широком диапазоне. Это понятно, так как один процент от цены пакета молока и тот же процент от цены холодильника в абсолютном выражении могут отличаться очень сильно.

Впрочем, вряд ли кто-то может поспорить с тем, что одной из главных причин ускорения роста цен стали последние решения в налоговой сфере, как, например, изменение ценообразования моторного топлива. Все это неизбежно приведет к ускорению инфляции до темпов, от которых россияне начали было отвыкать за пару последних лет.

