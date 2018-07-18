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Доллар вырастет на фоне слабого болтающегося рубля

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Курсы валют будут зависеть от цен на нефть

Российская валюта в ближайшее время будет ориентироваться на нефтяные котировки. В зависимости от того, куда повернет кривая, рубль будет расти или падать. Геополитический фактор на некоторое время отступит на второй план.

"Российская валюта, которая традиционно зависит от мировых цен на нефть, в ближайшей перспективе может пережить достаточно резкие взлеты и падения, так как в последнее время мы часто наблюдаем существенные скачки цен на "черное золото". Но, скорее всего, эти этапы волатильности будут кратковременными, как мы и наблюдали при последних колебаниях цен на нефть", – полагает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена. Его мнение приводит "Российская газета".

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Эти слова подтверждаются новостями валютного рынка. Сегодня утром стоимость нефти немного опустилась, поэтому основные мировые валюты подорожали к рублю. Американский доллар вырос в цене на 25 коп., до 62,85 рубля. Евро укрепился на 12 коп. и стал стоить 73,08 руб., сообщается на сайте Московской биржи.

К колебаниям цен на нефть приводят новости, которые в последнее время довольно противоречивы. То Ливия сообщает о росте поставок черного золота на мировой рынок, и углеводороды начинают дешеветь. То США заявляют о снижении коммерческих запасов, и нефть вновь дорожает. Эти "качели" продолжатся еще некоторое время.

"Если в ближайшие дни отскока вверх не случится (а такой сценарий вполне вероятен), рублю придется отыграть произошедшее снижение нефти, он окажется под давлением продавцов", – цитирует "Прайм" старшего аналитика компании "Альпари" Романа Ткачука.

Еще одним фактором, повлиявшим на валютные котировки, стало выступление главы Федрезерва США Джерома Пауэлла в Конгрессе. Он фактически заявил о том, что регулятор будет и дальше повышать ключевую ставку. Этому способствуют высокие темпы роста американской экономики и устойчивые уровни инфляции, пояснила другой старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова в комментарии для агентства "Прайм". В результате у государственных облигаций США выросли показатели доходности, а вместе с ними повысился и курс доллара.

Всю последнюю неделю валютный рынок ориентировался на ожидания от встречи президентов США и России. По итогам переговоров не было сделано никаких судьбоносных заявлений, но общий позитивный настрой лидеров свидетельствует о снижении уровня напряженности. Поэтому политические риски вокруг России улеглись, и на рубль это давить не будет.

Впрочем, президенты не договорились о сроках и условиях снятия санкций с РФ. Так что ограничительные меры по-прежнему негативно отражаются на курсе рубля. Если бы не это, российская валюта сейчас стоила бы на 2-4% больше, подсчитали в Банке России.

Андрей ФИЛАТОВ
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