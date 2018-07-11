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Встреча Путина и Трампа обрушит доллар

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Встреча президентов усилит российскую валюту и ослабит американскую

Российская валюта находится на позитивной волне. На ее стороне играют высокие цены на нефть, отсутствие у инвесторов страха перед торговыми войнами и ожидание встречи лидеров США и России. Благодаря этим факторам рубль будет оставаться на плаву и может в ближайшее время немного укрепиться.

Накануне "россиянин" совершил внушительный рывок. По отношению к доллару он подорожал на 75 копеек, до 61,73 рубля. У евро рубль выиграл и того больше – 89 копеек, и теперь цена европейской валюты составляет 72,56 рубля.

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Аналитики говорят, что в таком поведении российской валюты нет ничего странного. "Рубль ускорил темпы роста по отношению к иностранным валютам на фоне… позитивных ожиданий от предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая запланирована на 16 июля. Она для национальной валюты является ключевым событием текущей недели", – полагает аналитик "Альпари" Владислав Антонов.

Помимо грядущей встречи президентов курс рубля поддерживает дорогая нефть. По данным биржи ICE, вчера сентябрьский фьючерс на баррель нефти марки Brent стоил около $79. Текущие нефтяные котировки накануне снижались до $77,58 на слухах о том, что США могут разрешить некоторым странам покупать иранскую нефть после того, как в ноябре вступят в силу ограничительные меры против Исламской республики.

Сегодня черное золото может еще немного просесть после выхода отчета ОПЕК. Из него станет понятно, насколько может быть ослаблена сделка ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. Повлияет на уровень цен и статистика по запасам и добыче в США.

"Большой пакет данных способен вызвать повышенную волатильность как в нефти, так и на российском рынке. Важно также понимать, что нефть пережила внушительный рост в последние недели, поэтому является очень уязвимой к коррекции в случае выхода негативных данных о росте добычи и запасов, и вполне может проигнорировать позитивный отчет", – полагает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Другие аналитики, впрочем, ожидают, что в ближайшее время нефть останется в районе $80 за баррель, а для российской валюты это очень хорошо.

В любом случае позитивных факторов для рубля больше. На данный момент торговые войны США и Китая оказывают очень ограниченное давление на валюты развивающихся рынков. Настроения инвесторов остаются далеки от тотального "бегства от рисков", констатирует главный аналитик "Бинбанка" Антон Покатович.

С ним соглашается директор департамента операций на финансовых рынках "СМП Банка" Евгений Фенченко: "Мы наблюдаем рост цен на акции и облигации на развивающихся рынках, в том числе на российском рынке, что позитивно влияет на рубль. По нашим прогнозам, тенденция сохранится в течение ближайшего квартала".

Россия имеет стабильные показатели и прогноз по макростатистике; у нашей страны есть два рейтинга инвестиционной категории; а кроме того, реальная доходность в российских активах выше, чем у ряда развивающихся стран, отметил главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. Также, по его словам, косвенно рублю помогает активная фаза дивидендного периода: компании выплачивают прибыль акционерам, покупают для этого рубли, рынок наводняется иностранной валютой, которая падает в цене.

Все это говорит о том, что в ближайшие недели доллар будет стоить не больше 62-63 рублей. А быть может, рубль укрепится еще сильнее.

Андрей ФИЛАТОВ
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