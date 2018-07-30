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Антироссийские санкции сломали жизнь американскому дипломату

Майкл Макфол. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Экс-посол США сделал горькое признание

Майкл Макфол, бывший американский посол в Москве, рассказал, что его научная карьера разрушилась, потому что он попал под действие санкций со стороны России.

В интервью MSNBC Макфол заявил, что 30 лет является профессором (сейчас он преподает в Стэнфордском университете) и профессионально занимается исследованием России. Однако сейчас, по словам бывшего посла, он не осмелится приехать в РФ из-за наложенных на него санкций. "Моя жизнь изменилась самым драматическим образом", – признался Макфол. Он пояснил, что из-за невозможности бывать в России пострадали его академические занятия, и добавил, что даже если его вычеркнут из санкционного списка, он не сможет вернуться в РФ.

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Майкл Макфол был послом в Москве с 2012 по 2014 г., он широко востребован в США в качестве эксперта по российским вопросам, напоминает телеканал "360".

Валентина МАЙОРОВА
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