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Пакет ограничений от Белого дома вызывает протест на родине. Мнение политиков Соединенных Штатов, к примеру, не разделяет член Конгресса Рэнд Пол, который сейчас гостит в России.
Он не одобряет санкции без разрешения президента США Дональда Трампа, сравнив ситуацию в своей стране с припадком.
"В США сейчас санкционная истерика. Я представляю меньшинство. Все демократы сейчас счастливы, что вводятся санкции", – пояснил сенатор, передает РИА "Новости".
Также во время встречи в Госдуме он отметил, что сторонники народовластия готовы на различные ухищрения, лишь бы ущемить российские интересы.
"Они стараются пойти в обход Трампа при введении санкций. Я могу сказать вам, что постараюсь не позволить им это провести с легкостью", – пообещал Пол парламентариям.
Встреча с ними и посещение Москвы в целом пришлись ему по душе. Доволен ли он пребыванием в российской столице, спросили американского политика журналисты.
"Да", – утвердительно ответил он.
Вместе с ним в нижней палате принимают также других сенаторов. В похожем формате проходила встреча примерно месяц назад. Тогда Москву посетила делегация конгрессменов.
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