Американский сенатор побывал в России и проникся к ней симпатией

Пакет ограничений от Белого дома вызывает протест на родине. Мнение политиков Соединенных Штатов, к примеру, не разделяет член Конгресса Рэнд Пол, который сейчас гостит в России.

Он не одобряет санкции без разрешения президента США Дональда Трампа, сравнив ситуацию в своей стране с припадком.

"В США сейчас санкционная истерика. Я представляю меньшинство. Все демократы сейчас счастливы, что вводятся санкции", – пояснил сенатор, передает РИА "Новости".

Также во время встречи в Госдуме он отметил, что сторонники народовластия готовы на различные ухищрения, лишь бы ущемить российские интересы.

"Они стараются пойти в обход Трампа при введении санкций. Я могу сказать вам, что постараюсь не позволить им это провести с легкостью", – пообещал Пол парламентариям.

Встреча с ними и посещение Москвы в целом пришлись ему по душе. Доволен ли он пребыванием в российской столице, спросили американского политика журналисты.

"Да", – утвердительно ответил он.

Вместе с ним в нижней палате принимают также других сенаторов. В похожем формате проходила встреча примерно месяц назад. Тогда Москву посетила делегация конгрессменов.