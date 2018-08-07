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Санкции США оставят Россию без банков

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
Поступивший в Конгресс пакет мер против РФ грозит серьезными последствиями

Новый проект санкций США содержит потенциально смертельный удар для российской банковской системы. Такой вердикт вынесли в британском банке Barclays после изучения пакета мер, представленного группой сенаторов США 2 августа. Пока положения документа известны не полностью, но то, что просочилось за пределы Конгресса, грозит России серьезными последствиями.

"Наиболее жесткий вариант санкций в отношении России заключается в тотальном запрете всех транзакций с российскими банками", – полагает аналитик Barclays Лиза Еременко. "Это может оказаться еще более страшным, чем запрет на вложения в российский госдолг", – приводит ее слова Bloomberg.

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Специалист отмечает, что в конечном итоге жертвами санкций могут стать Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк, "Промсвязьбанк", "Россельхозбанк". Их счета предлагается заблокировать. А учитывая то, что российская экономика ориентирована на экспорт энергосырья и металла, ограничение деятельности банков может иметь далеко идущие последствия.

В то же время запрет на операции с российским госдолгом не принесет Москве значимых проблем, считает аналитик Moody’s Кристин Линдоу. Она также указала, что РФ после введений санкций против "Русала" начала сокращать свои вложения в казначейские бумаги США, поэтому экономика РФ стала менее зависимой от доллара и внешних угроз.

Новый пакет антироссийских санкций должен быть рассмотрен американскими законодателями в сентябре.

Николай ВИКТОРОВ
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