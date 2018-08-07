"Сдерживающему эффекту" ограничений предрекли крах

О пагубной американской привычке еще несколько лет назад говорил тогдашний глава Минфина Джек Лью. Пристрастие это – увлеченность санкциями. Они могут как перекрыть доступ к крупнейшей экономике мира, так и сыграть против США.

Попавшие под ограничения страны просто-напросто двинутся на поиски других партнеров. Тогда "сдерживающий эффект санкций" пойдет насмарку.

Доводы Лью, которым нынешнее правительство не внемлет, приводят американские политологи Нил Бхатия и Эдуарду Саравалле. С той поры американцы успели не только расширить пакет санкций против России, но также возобновить их против Ирана, наказать Турцию за заключение пастора Брансона, а также "напасть" на ряд других стран, не задумываясь о последствиях. При этом "оружие", используемое Штатами, становится все более радикальным.

"В самом своем эффективном виде санкции – это продукт многосторонних усилий для решения четко обозначенных и общих проблем в области глобальной безопасности. Однако сейчас они становятся зычным выражением претензий от изолированных Соединенных Штатов и при этом часто зависят от внутриполитических приоритетов главных партий; это безответственный подход, который вполне может свести к нулю эффективность этого мощного инструмента", – пояснили политологи в материале The Atlantic, отметив, что каждый неверный, по мнению США, шаг теперь карается санкциями.

В качестве примера авторы статьи приводят Россию, которая изначально пострадала за Украину в 2014 году. Со временем Белый дом не ленится выдвигать новые условия, а затем "наказывать" Кремль то за помощь Асаду, то за кибератаки.

Очередная проверка "санкционной дисциплины" Вашингтона – Анкара. Пока он выдвигает конкретные требования – освободить Брансона. Но еще не известно, как далеко зайдут американские аппетиты.

Во всяком случае, убеждены авторы материала, у Вашингтона вряд ли появится политическая воля, чтобы не заиграться санкциями.