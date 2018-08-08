Москву хотят наказать за терроризм

Американские сенаторы задумали ввести против России санкции сразу за все

Сенату США надоело рассматривать новые законопроекты о мерах давления на Россию каждые полгода. Там решили подойти к вопросу кардинально - принять один закон, который будет объединять все санкции против РФ, как уже действующие, типа CAATSA и "акта Магнитского", так и потенциально возможные. К примеру, РФ предлагается признать "государством – спонсором терроризма" и ввести против нее соответствующие меры.

Идею выдвинули сенаторы Линдси Грэм, Роберт Менендес, Кори Гарднер и Бен Кардин. Их "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018" (DASKAA), который они внесли в сенат 2 августа, начинается с обращения к Дональду Трампу – ведь многие антироссийские действия возможны только с подачи президента США.

В частности, от главы Белого дома требуется потребовать от Кремля вернуть Крым Украине, отказаться от "поддержки сепаратистов" на востоке Украины, в Грузии и Молдавии, отказаться от поддержки "военного преступника" Башара Асада. Трамп должен снова заявить протест по поводу вмешательства РФ в демократические процессы на территории США, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на текст законопроекта. "Кремлевский список", сопровождавший акт CAATSA, должен быть расширен и возглавить его должен сам президент Путин, считают сенаторы.

Они призывают заморозить счета семи крупнейших банков РФ, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанка. Вкладываться в облигации федерального займа РФ американцы тоже хотят запретить всем иностранцам.

Чтобы меры эти были более эффективны, Вашингтон намерен координировать свои действия с Брюсселем. Для этого предлагается создать специальную американско-европейскую структуру. Плюс внутри США рекомендуется открыть Национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы, который сможет финансировать защиту стран, уязвимых перед "российской киберагрессией".

В целом, 100-страничный документ включил в себя множество пунктов. В нем упоминается даже отравление Скрипалей в Британии – на этом основании предлагается наказать РФ за "применение химоружия".

Рассмотрен законопроект будет, скорее всего, в сентябре, поскольку в августе Сенат распущен на каникулы.