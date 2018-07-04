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Володин призвал уйти от черных списков

Фото: duma.gov.ru
Железный занавес нужно поднять в интересах Москвы и Вашингтона

Чтобы российско-американские отношения пошли на лад, необходимо перечеркнуть санкционные списки, считает думский спикер. Свое мнение Вячеслав Володин озвучил журналистам сегодня, 4 июня, по итогам прошедшей накануне в Госдуме встречи с конгрессменами США. По словам председателя нижней палаты, отказ от "железных занавесов" также пойдет на пользу взаимоотношениям стран.

"Нужно уходить от списков, поднимать занавес, и хорошо, что конгрессмены этот шаг сделали", – цитирует Володина REGNUM.

По словам парламентария, санкционный перечень составлялся необдуманно, сейчас самое время, чтобы охладить пыл.  

"Если говорить о черных списках, то это придумали на горячую голову наши коллеги из Конгресса (США) – нужно остыть и уйти от этих списков, – отметил спикер, добавив. – Абсурд, когда в рамках исполнительной власти президенты встречаются, а парламенты закрылись от коммуникаций. Мы всегда были открыты. Конгресс занавес свой опустил".

Володин уточнил, что межпарламентский диалог налажен, встреча с американской делегацией оставила за скобками вопрос о санкционных списках.

Оксана ПОДТУРКИНА
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