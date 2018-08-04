США накажут Россию за обход санкций ООН

Вашингтон приготовил новую порцию обвинений в адрес Москвы

В США утверждают, что Россия не соблюдает принятые санкции ООН и впускает в страну северокорейских рабочих, которым якобы дает разрешение на работу. Отмечается, что в организации уже начались разбирательства, так как ограничения против Пхеньяна имеют определенные исключения.

В Вашингтоне считают, что в нашей стране с момента введения санкций против КНДР зарегистрировано уже более 10 тысяч северокорейских рабочих. Такие действия Москвы, по мнению американцев, ставят под угрозу давление мировых политиков на Пхеньян с целью прекращения разработки ядерного оружия, передает The Wall Street Journal.

При этом в МИДе РФ отказались комментировать эту информацию. В Соединенных Штатах намерены надавить на ООН, чтобы разобраться с этой ситуацией и наказать Москву.