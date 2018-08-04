Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США накажут Россию за обход санкций ООН

Фото: GLOBAL LOOK press/ Michal Fludra
Вашингтон приготовил новую порцию обвинений в адрес Москвы

В США утверждают, что Россия не соблюдает принятые санкции ООН и впускает в страну северокорейских рабочих, которым якобы дает разрешение на работу. Отмечается, что в организации уже начались разбирательства, так как ограничения против Пхеньяна имеют определенные исключения.

В Вашингтоне считают, что в нашей стране с момента введения санкций против КНДР зарегистрировано уже более 10 тысяч северокорейских рабочих. Такие действия Москвы, по мнению американцев, ставят под угрозу давление мировых политиков на Пхеньян с целью прекращения разработки ядерного оружия, передает The Wall Street Journal.

При этом в МИДе РФ отказались комментировать эту информацию. В Соединенных Штатах намерены надавить на ООН, чтобы разобраться с этой ситуацией и наказать Москву.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

От исхода "дела Скрипалей" зависит судьба Мэй

Поэтому Лондон давит на полицию в Солсбери и Эймсбери

Украинца с литрами яда задержали в Крыму

Отравляющее вещество было произведено в США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей