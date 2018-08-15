Не надейтесь: аналитики рассказали про курс рубля

Иностранная валюта в России останется очень дорогой

Мощное укрепление рубля, которое наблюдалось накануне, во вторник 14 августа, обрадовало россиян, но не обмануло инвесторов. Рынок всего лишь отреагировал на внешние кратковременные факторы, такие как приостановка закупок Минфином иностранной валюты в рамках бюджетного правила и начало нового налогового периода.

Отечественные компании-экспортеры должны направить в казну около 1,8 трлн руб., поэтому они массово обменивают доллары и евро на национальные деньги. В такой ситуации, естественно, рубль повысился в цене. Но это ненадолго.

Перспективы рубля связаны с двумя факторами – стоимостью нефти и оттока капитала нерезидентов, приводит "Российская газета" мнение аналитика социальной сети для инвесторов eToro в РФ и СНГ Михаила Мащенко. Если ФРС США еще повысит ставку, то инвесторы предпочтут доллар валютам стран с повышенным риском. Россия же с учетом санкций, касающихся государственных финансовых бумаг, как раз очень рискованный актив.

Таким образом при оттоке иностранного капитала и снижения стоимости нефти хотя бы до 68 долл. за баррель рубль упадет до отметки 72 за 1 доллар, считает аналитик. При благоприятном для РФ развитии ситуации рубль сможет удерживать позиции. Но на уровень дешевле 62,5 руб. за 1 доллар рассчитывать не стоит – это уже не в интересах регулятора, убежден эксперт.

Официальный курс, установленный ЦБ на среду, 15 августа: 66,75 за доллар и 76,23 за евро.