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Устал и упал: россияне иронизируют над нестабильным курсом рубля

Фото: pixabay.com
продолжениеОбвалу рубля нашли объяснение
Оптимизм граждан РФ не может поколебать даже подорожание доллара

Резкое падение стоимости национальной валюты не стало поводом для паники в стране. Россияне комментируют данное событие с юмором, выработанным с годами неустойчивости рубля.

"Устал, не успевает за темпами роста экономики, вот и падает", – написал в Twitter кандидат экономических наук Юрий Агапов.

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"На моем веку этого было много, существенных изменений лично для меня нет, а для денежных мешков – удар", – рассуждает пользователь Гашек.

Для So Selfish‏ скачок на валютной бирже – уже как народная примета, что опять на Западе какие-то гадости против России придумали.

"Так, ладно, а какие санкции ввели на этот раз? Курс доллара и евро улетел в космос!" – отмечает она.

А Лидия Аркадьевна предлагает загадывать желание, пока рубль, как падающая звезда, летит вниз.

Если серьезно, то к утру четверга, 9 августа, рубль снизился до уровня ноября 2016 года, пишет URA.RU. Но уже днем Центробанк РФ установил официальный курс с расчетами на завтра, 10 августа: 1 доллар = 66,29 руб., 1 евро = 76,82 руб. Таким образом падение стоимости рубля за сутки составило 2,7 руб. и 3 руб. соответственно.

Как писало "Утро", эксперты связывают ослабление российской валюты с намерением США ввести против РФ новые санкции и делают пугающие прогнозы.

Николай ВИКТОРОВ
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