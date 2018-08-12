Силуанов рассказал о возможном частичном отказе от доллара

Мировая валюта больше не может считаться безопасной

Россия может перевести расчеты при продаже нефти на рубли. Такой вариант не исключил глава Минфина, вице-премьер РФ Антон Силуанов в телепрограмме "Воскресной вечер с Владимиром Соловьевым", отвечая на соответствующий вопрос.

"Не исключено. Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы", – цитирует министра РИА "Новости".

Он объяснил возможный отказ от от доллара тем, что тот стал заметно рискованным при расчетах.