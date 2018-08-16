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Рубль упал из-за нового удара

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Надежда отечественной валюты только на налоги

Рубль снова падает. Накануне, 15 августа, он обесценился на 1,3 руб. к доллару и на 1,4 руб. к евро. Курс на Московской бирже к закрытию составил 67,7 руб. и 76,7 руб. соответственно.

Казалось бы, только сутки назад отечественная валюта стала уверенно отыгрывать потери. Аналитики связали это с тем, что негативные эмоции инвесторов, взыгравшие после сообщений о новых антироссийских санкциях США, улеглись. К тому же ЦБ РФ сделал несвойственные для себя шаги – приостановил закупку валюты. Но все эти факторы перестали влиять, как только пришли сводки с нефтяных рынков.

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Нефть марки Brent в среду упала до $70,6 за баррель, марки WTI – до $64,44, достигнув минимумов апреля. Столько резкое – на 3% – падение за сутки обеспечил Дональд Трамп. Он приступил к реализации своего ранее анонсированного плана по обвалу нефтяных котировок. Впереди выборы в Конгресс, поэтому задача – подольститься к избирателям, сделав бензин дешевле.

Для этого Трамп выступил с резкой критикой стран ОПЕК, которые сдерживают добычу и держат цены на черное золото на высоком уровне. Плюс в Конгресс поступил законопроект, позволяющий вводить санкции за манипуляции нефтяным рынком. Опасаясь этого, Саудовская Аравия, кстати, уже нарушила обещания и нарастила добычу нефти. Дополнительные объемы она продает США по ценам ниже рыночных.

Таким образом, рубль потерял единственную опору и покатился вниз. По мнению аналитика ГК Forex Club Ивана Марчены, "какой-то поддержкой для рубля могут оказаться периоды налоговых выплат, которые придутся на конец августа". Однако Минфину придется вернуться к валютным интервенциям, поэтому "рубль с большой вероятностью устремится к новым минимумам", приводит его слова "Российская газета".

Николай ВИКТОРОВ
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