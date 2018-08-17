Для доллара установили новый коридор

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Для доллара установили новые границы стоимости

Фото: pixabay.com
Отечественной валюте не дадут укрепиться до прежних значений

Рубль будет дешеветь. Такое мнение высказал стратег ГК TeleTrade Александр Егоров. По его мнению, в ближайшее время мы будем наблюдать скачки курса то вниз, то вверх в пределах трех рублей. Однако не стоит питать ложных надежд. Российская валюта уже не приблизится к планке 62 руб. за доллар, которая еще недавно казалась излишне завышенной, а сейчас выглядит такой желаемой. Ценовой коридор для американской денежной единицы будет 66-69 руб., для единой европейской – 75 -78 руб., приводит "Российская газета" мнение аналитика.

Подтверждением этой точки зрения служит ситуация на нефтяном рынке. Там вот уже 7 последних недель контракты заключаются по все более и более низким ценам. Плюс на следующей неделе вступят в силу новые антироссийские санкции США, что окажет очередное негативное воздействие на рубль.

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Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на пятницу, 17.08, составляет 66,89 руб., евро - 76,06 руб.

Вера СВЕТЛОВА
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