Для доллара установили новый коридор

Отечественной валюте не дадут укрепиться до прежних значений

Рубль будет дешеветь. Такое мнение высказал стратег ГК TeleTrade Александр Егоров. По его мнению, в ближайшее время мы будем наблюдать скачки курса то вниз, то вверх в пределах трех рублей. Однако не стоит питать ложных надежд. Российская валюта уже не приблизится к планке 62 руб. за доллар, которая еще недавно казалась излишне завышенной, а сейчас выглядит такой желаемой. Ценовой коридор для американской денежной единицы будет 66-69 руб., для единой европейской – 75 -78 руб., приводит "Российская газета" мнение аналитика.

Подтверждением этой точки зрения служит ситуация на нефтяном рынке. Там вот уже 7 последних недель контракты заключаются по все более и более низким ценам. Плюс на следующей неделе вступят в силу новые антироссийские санкции США, что окажет очередное негативное воздействие на рубль.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на пятницу, 17.08, составляет 66,89 руб., евро - 76,06 руб.