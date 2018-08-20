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Рубль рухнет под новыми санкциями

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Через два дня вступают в силу ограничительные меры США против РФ

Перспективы рубля весьма печальны, по крайней мере, на ближайшие 3 недели. Несмотря на то что торги на Московской бирже в пятницу, 17 августа, закрылись понижением доллара, ожидать укрепления нацвалюты нет оснований. Это признал аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов.

По его мнению, доллар потерял 2 копейки в конце прошлой торговой сессии из-за обнародованной статистики – по США она оказалась слабая, а по Канаде, наоборот, сильная. Поэтому доллар в пятницу дешевел по отношению ко всем мировым валютам. При этом рубль смог отыграть у американской денежной единицы лишь мизер, поскольку инвесторы не проявляли к нему интерес даже на фоне слегка дорожавшей нефти. А к евро рубль в итоге потерял еще 1%.

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Учитывая, что уже 22 августа США должны ввести против России новые санкции – в частности, в поддержку Лондона "в деле Скрипалей" Вашингтон вводит запрет на поставку в РФ электронных устройств двойного назначения и их компонентов, – по рублю прогнозируется пока только "нисходящее движение", отметил Антонов.

Впрочем, за черной полосой должна наступить белая.

"Есть и положительный момент. По циклическому анализу у меня с 7 сентября до 3 ноября получается фаза укрепления рубля. До 7 сентября хочется успеть продать всю иностранную валюту по выгодному курсу и на время перейти в российский рубль", – приводит "Прайм" мнение аналитика.

Официальный курс рубля, установленный ЦБ РФ на понедельник, 20 августа, составляет 66,88 руб. за $1 и 76,19 за 1 евро.

Николай ВИКТОРОВ
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