Нефтяники успели подготовиться к грядущему удару Вашингтона

За последние четыре года в российском нефтегазовом секторе значительно снизилась доля западного финансирования и зависимость от импортных технологий. Поэтому новые жесткие антироссийские ограничительные меры, принятые США, не окажут на него большого влияния, пишет Reuters.

Поначалу введение санкций осложнило работу компаний, но им удалось резко перестроиться. Так, лишившись возможности закупать импортные технологии, российские нефтяники начали внедрять собственные разработки. А кредиты, которые раньше получали в основном в западных банках, стали брать в российских.

Благодаря такой политике акции российских нефтегазовых компаний не только не снизили котировки в преддверии готовящихся новых санкций, но и выросли на два процента.

Аналитики считают, что санкции, названные американскими сенаторами "законопроектом из ада", могли бы нанести урон российской нефтегазовой отрасли лишь в том случае, если бы был введен полный запрет на экспорт нефти, как это было в Иране. Однако такое решение вряд ли будет принято, так как США являются крупнейшим потребителем энергоносителей, а такое решение значительно поднимет на них цену.