Рубль отыграется на долларе

К концу недели курс российской валюты приподнимется

Падение стоимости отечественной валюты, произошедшее на прошлой неделе, в ближайшие дни сменится плавным скольжением с попеременной сменой направления. К пятнице рубль может наверстать упущенное, если из-за океана придут хорошие новости.



На вчерашних торгах на Московской бирже курс "россиянина" снизился к основным европейским валютам. Доллар по итогам торгового дня подорожал на 8 копеек, до 67,11 рубля. Евро подрос на 39 копеек, до 77,09 рубля, свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

Эксперты объясняют рост стоимости американской и европейской валют большими надеждами инвесторов на успешные переговоры между Вашингтоном и Пекином, которые направлены на преодоление торгового конфликта между крупнейшими мировыми экономиками. "Поддержку основным валютам оказали спекуляции на тему предстоящих торговых переговоров между Китаем и США, которые пройдут 22-23 августа", – пояснил в комментарии для "Прайма" аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов.

На этой неделе судьба рубля будет зависеть от внешних факторов. Из-за традиционного августовского затишья позитивные внутренние сигналы отсутствуют. Временное сужение ликвидности в финансовой системе ослабляет позиции отечественной валюты.

"Поскольку Банк России прекратил закупки валюты в резервы из-за повышенной волатильности рубля, мы не ожидаем каких-либо конкурирующих внутренних факторов, которые бы могли выступить в связке со внешними и усилить падение рубля", – отметил эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский (его слова приводит "Российская газета").

Давление на "деревянный" оказывают продолжающееся падение индекса государственных облигаций России, новости с американо-китайских переговоров, а также публикация протоколов Федеральной резервной системы США и выступление ее главы Джерома Пауэлла с ежегодным отчетом. Впрочем, последний фактор может сыграть рублю на пользу.

Специалисты придерживаются мнения, что Пауэлл воздержится от прежней твердой риторики в пользу безусловности взятого курса на ужесточение кредитно-денежной политики Соединенных Штатов. Это может привести к тому, что перегретый доллар к пятнице имеет шанс немного скорректироваться. Это в свою очередь даст возможность российской валюте отступить от токсичной отметки в 68 рублей за доллар.

Существуют, впрочем, и более пессимистические оценки. Согласно им, уже к четвергу курс доллара должен взять уровень 69 рублей. А евро может вплотную приблизиться к 80 рублям.