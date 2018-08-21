Рубль отыграется на долларе
Падение стоимости отечественной валюты, произошедшее на
прошлой неделе, в ближайшие дни сменится плавным скольжением с попеременной
сменой направления. К пятнице рубль может наверстать упущенное, если из-за
океана придут хорошие новости.
На вчерашних торгах на Московской бирже курс "россиянина" снизился к основным европейским валютам. Доллар по итогам торгового дня подорожал на 8 копеек, до 67,11 рубля. Евро подрос на 39 копеек, до 77,09 рубля, свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.
Эксперты объясняют рост стоимости американской и европейской валют большими надеждами инвесторов на успешные переговоры между Вашингтоном и Пекином, которые направлены на преодоление торгового конфликта между крупнейшими мировыми экономиками. "Поддержку основным валютам оказали спекуляции на тему предстоящих торговых переговоров между Китаем и США, которые пройдут 22-23 августа", – пояснил в комментарии для "Прайма" аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов.
На этой неделе судьба рубля будет зависеть от внешних факторов. Из-за традиционного августовского затишья позитивные внутренние сигналы отсутствуют. Временное сужение ликвидности в финансовой системе ослабляет позиции отечественной валюты.
"Поскольку Банк России прекратил закупки валюты в резервы из-за повышенной волатильности рубля, мы не ожидаем каких-либо конкурирующих внутренних факторов, которые бы могли выступить в связке со внешними и усилить падение рубля", – отметил эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский (его слова приводит "Российская газета").
Давление на "деревянный" оказывают продолжающееся падение индекса государственных облигаций России, новости с американо-китайских переговоров, а также публикация протоколов Федеральной резервной системы США и выступление ее главы Джерома Пауэлла с ежегодным отчетом. Впрочем, последний фактор может сыграть рублю на пользу.
Специалисты придерживаются мнения, что Пауэлл воздержится от прежней твердой риторики в пользу безусловности взятого курса на ужесточение кредитно-денежной политики Соединенных Штатов. Это может привести к тому, что перегретый доллар к пятнице имеет шанс немного скорректироваться. Это в свою очередь даст возможность российской валюте отступить от токсичной отметки в 68 рублей за доллар.
Существуют, впрочем, и более пессимистические оценки. Согласно им, уже к четвергу курс доллара должен взять уровень 69 рублей. А евро может вплотную приблизиться к 80 рублям.
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