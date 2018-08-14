Обвал рубля закончился

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Падение рубля остановили искусственно

Фото: pixabay.com
После резкого обрушения национальная валюта начала укрепляться

После недельного снижения рубль пришел в себя. Во вторник, 14 августа, он не только прекратил падение, но даже смог несколько отыграть потери.

Так, на Московской бирже в 11:00 мск за доллар давали 66,73 руб., что почти на рубль меньше итогов понедельника. Такая же ситуация с европейской валютой: минус 1,12 руб., в результате 76,21 руб. за евро.

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По мнению аналитиков, укреплению рубля способствовали меры, предпринятые финансовыми властями страны. С пятницы Минфин и Центробанк не проводили закупок валюты в рамках бюджетного правила. Аналогичные шаги регулятор предпринимал в апреле 2018 г., когда также наблюдались скачки курсов валют. Тогда шестидневный мораторий на закупку валюты помог рублю окрепнуть и стабилизироваться.

"Здравый смысл парочки Минфин-ЦБ возобладал. Пауза в покупках вполне может продлиться до 22 августа, пока реакция в рубле остается сильно непредсказуемой", – приводят "Вести.Финанс" мнение стратега Danske Bank A/S Владимира Миклашевского.

Что будет после 22 августа, когда в силу вступят очередные ограничения США против России, объявленные в качестве поддержки Великобритании в связи с отравлением Скрипаля, аналитики предсказывают по-разному. Некоторые из опрошенных агентством РИА "Новости" полагают, что рубль укрепится на отметке 65 руб. за доллар.  Другие убеждены, что скоро обвал возобновится до уровня 70 руб. за доллар из-за "эмоционального негатива" на рынках. В пользу последней версии свидетельствует резкое падение турецкой лиры, создающее неблагоприятный фон для других нацвалют развивающихся экономик.

Николай ВИКТОРОВ
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